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Секретные эскизы показывают, какой может стать новая версия УАЗ "Буханки"

Секретные эскизы новой «Буханки» от Ульяновского автозавода: почему они так и остались на бумаге, не став серийными моделями. Интересные факты и планы производителя.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
27.01.2025, 07:02·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

На страницах своего Telegram-канала Ульяновский автозавод опубликовал концептуальные эскизы потенциальной новинки «Буханки», долгожданной с момента окончания 90-х годов прошлого века. Дизайны, созданные штатным конструктором завода Игорем Давыдовым, тогда остались лишь на бумаге, не попав на конвейер, а испарившись, как невостребованные проекты.

Первый прототип УАЗ-450 был утвержден 16 января 1957 года, а спустя год с конвейера сошел первый серийный внедорожник в формате внедорожника вагонной компоновки. Несмотря на изменения в деталях «Буханки» за прошедшие десятилетия, общий дизайн продолжает оставаться верным 60-м годам.

Если бы один из секретных дизайнов стал реальностью, то «Буханка» могла бы претерпеть значительные изменения: новый дизайн, передние бамперы, молдинги, зеркала, радикальный внешний рестайлинг и другую компоновку. Но ни один из этих амбициозных шагов не был осуществлен, оставив двухобъемные минивэны «Симба» лишь в музее вместо жизни на конвейере.

Несмотря на это, производство легендарного автомобиля продолжается, и по словам сотрудников УАЗа, он по-прежнему остается популярным среди россиян. Семейство СГР включает в себя различные модификации: «Головастики», грузопассажирские фургоны, микроавтобусы, спецавтомобили. Цены на новинки 2025 года составляют от 1 520 000 до 1 815 000 рублей.

Ранее «Автоновости дня» сообщили, что проблемы с недостаточной точностью монтажа, зазорами и другими заводскими дефектами, иногда встречающимися у автомобилей УАЗ «Буханка», будут устранены. Это станет возможным благодаря обширной модернизации штамповочного оборудования, на котором изготавливаются кузовные детали для автотранспорта семейства СГР.

Автор: Иван Бахарев

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УАЗ (73)

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