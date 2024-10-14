T-Mobile обеспечит McLaren сетью 5G.

Телекоммуникационный гигант T-Mobile объявил о заключении партнёрского соглашения с известной командой Формулы 1 McLaren Racing. Согласно этому соглашению, T-Mobile станет официальным поставщиком услуг связи современного стандарта 5G для McLaren Racing на всей территории США, начиная с гоночного уик-энда в Остине.

Это партнёрство позволит команде McLaren использовать передовые технологии связи для улучшения ежедневной работы, а также обеспечит гостей команды высококачественной связью. Новые логотипы T-Mobile будут представлены на болидах гонщиков Ландо Норриса и Оскара Пиастро во время Гран При США и Гран При Лас-Вегаса.