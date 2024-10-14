Т-Банк запустит новое направление обслуживания автовладельцев

Т-Банк готовится к запуску нового направления в своей экосистеме, направленного на удовлетворение потребностей автомобилистов. Об этом заявил директор по развитию сегмента авто в Т-Банке Денис Мусиенко на форуме автобизнеса «CarX – 2024», проводимом агентством «АВТОСТАТ».

Согласно его словам, новое бизнес-направление будет официально представлено в самое ближайшее время. Оно включит в себя ряд сервисов и продуктов, которые будут интересны водителям.

Основная цель нового направления, по словам Мусиенко, заключается в том, чтобы облегчить повседневные задачи автовладельцев. «Через новую платформу, которая будет доступна в мобильном приложении банка после обновления, люди смогут оплатить штрафы, приобрести автомобиль, оплатить проезд по платным дорогам, записаться в автосервис и многое другое», - отметил он.

Директор также сообщил о планах Т-Банка улучшить партнерские предложения для автодилеров. Одним из шагов в этом направлении станет предоставление партнерам доступа к клиентам из экосистемы банка, что содействует увеличению трафика и улучшению условий автокредитования и автострахования.

Мусиенко подчеркнул, что сервис Т-Авто по доставке автомобилей прямо к двери уже сотрудничает с рядом крупных компаний, объем сделок которых достигает трехзначных цифр. «Теперь сидя у себя на диване, человек сможет заказать не только йогурт, но и автомобиль с доставкой», - подчеркнул Мусиенко.