SUZUKI запускает сервисную программу по замене масла

Забота о клиентах и предоставление качественного сервиса по разумным ценам являются основными приоритетами компании «СУЗУКИ МОТОР РУС».

С середины февраля до 31 марта 2026 года во всех центрах Suzuki пройдёт программа «Масляный сервис». Акция включает в себя: замену моторного масла, масляного фильтра и шайбы под сливную пробку, а также выполнение всех работ. Дополнительно квалифицированные мастера проведут диагностику уровня технических жидкостей автомобиля. В работе используются только оригинальные масляные фильтры и шайбы под сливную пробку, а также отлично себя зарекомендовавшее универсальное синтетическое моторное масло SUZUTEC 5W-30, разработанное под руководством специалистов «СУЗУКИ МОТОР РУС» на основе испытаний моторного масла в двигателях автомобилей Suzuki.

Воспользоваться сервисной программой могут владельцы автомобилей Suzuki, скачав купон в личном кабинете на официальном сайте бренда. Перечень моделей, участвующих в программе, доступен на официальном сайте Suzuki.