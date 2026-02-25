Главная Новости Suzuki SUZUKI запускает сервисную программу по замене масла
«СУЗУКИ МОТОР РУС» запускает специальное предложение по замене моторного масла «Масляный сервис» с использованием универсального масла SUZUTEC, а также других оригинальных запасных частей и расходных материалов. Программа будет доступна владельцам автомобилей Suzuki в официальных дилерских центрах бренда до конца марта.
25.02.2026, 12:30·2 мин
Фото: предоставлено пресс-службой

Забота о клиентах и предоставление качественного сервиса по разумным ценам являются основными приоритетами компании «СУЗУКИ МОТОР РУС». 

С середины февраля до 31 марта 2026 года во всех центрах Suzuki пройдёт программа «Масляный сервис». Акция включает в себя: замену моторного масла, масляного фильтра и шайбы под сливную пробку, а также выполнение всех работ. Дополнительно квалифицированные мастера проведут диагностику уровня технических жидкостей автомобиля. В работе используются только оригинальные масляные фильтры и шайбы под сливную пробку, а также отлично себя зарекомендовавшее универсальное синтетическое моторное масло SUZUTEC 5W-30, разработанное под руководством специалистов «СУЗУКИ МОТОР РУС» на основе испытаний моторного масла в двигателях автомобилей Suzuki. 

Воспользоваться сервисной программой могут владельцы автомобилей Suzuki, скачав купон в личном кабинете на официальном сайте бренда. Перечень моделей, участвующих в программе, доступен на официальном сайте Suzuki.

