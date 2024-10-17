Suzuki представил новое поколение модели Fronx.

Японская компания Suzuki анонсировала новое поколение своей модели Fronx, которая начнет поступать в продажу с 2023 года. Автомобиль позиционируется как легкий в управлении внедорожник в стиле купе, который отличается высокой маневренностью и экономичностью, как сообщается в официальном пресс-релизе производителя.

Габариты нового Suzuki Fronx составляют 3 995 мм в длину, 1 765 мм в ширину и 1 550 мм в высоту. Минимальный радиус разворота автомобиля составляет 4,8 м, что делает его отличным выбором для городских улиц с ограниченным пространством.

Под капотом автомобиля установлена комбинация 1,5-литрового двигателя K15C, системы «мягкого» гибрида и 6-ступенчатой автоматической трансмиссии. В Японии будет представлена версия с полным приводом (4WD).

Интерьер Suzuki Fronx выполнен в черно-бордовой цветовой гамме с добавлением серебристых элементов, что придает автомобилю спортивный и современный вид.

В базовую комплектацию входят встроенная навигационная система с возможностью подключения смартфона и беспроводное зарядное устройство для удобства водителя и пассажиров.

Кроме того, Suzuki Fronx оснащен системой торможения с двумя датчиками, адаптивным круиз-контролем с функцией поддержания установленной скорости и возможностью автоматического трогания после остановки, а также системой помощи удержания в полосе для безопасности на дороге.