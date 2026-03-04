Главная Новости FIA Сузука способна принять гонки вместо этапов в Бахрейне и Джидде
Новости

Сузука способна принять гонки вместо этапов в Бахрейне и Джидде

Формула 1 рассматривает двойной этап в Сузуке в случае отмены Гран При Бахрейна и Саудовской Аравии из-за логистических трудностей на Ближнем Востоке.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
04.03.2026, 15:41·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Руководство Формулы 1 продолжает рассматривать альтернативные варианты проведения этапов чемпионата на случай возможной отмены Гран При Бахрейна, намеченного на 10-12 апреля, а также Гран При Саудовской Аравии, который должен пройти в Джидде с 17 по 19 апреля. Ранее среди потенциальных замен фигурировали этапы в Имоле и Портимао, однако, как сообщает швейцарское издание Blick, ситуация может измениться.

По данным источника, проведение гонок на европейских трассах столкнулось с серьёзными трудностями из-за проблем с логистикой, вызванных военным конфликтом на Ближнем Востоке. Доставка автомобилей и оборудования из Японии, где состоится третий этап сезона, в Европу в обход основных транспортных маршрутов через страны Персидского залива связана с огромными затратами и сложностями по времени.

В связи с этим организаторы Формулы 1 изучают возможность проведения двух подряд этапов на трассе в Сузуке: Гран При Японии пройдёт согласно расписанию, а спустя неделю там может состояться ещё одна гонка. Подобная практика уже была опробована в сезоне 2020 года, когда из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, трассы в Шпильберге и Сильверстоуне принимали по два этапа подряд.

Если этот вариант будет реализован, в апреле 2026 года вместо двух ранее запланированных гонок состоится лишь один этап. После этого у команд появится более трёх недель для транспортировки технического оснащения и автомобилей из Японии в Майами.

Источник

FIA (367)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация