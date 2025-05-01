Дважды опаснее для детей пешеходов столкновение с внедорожником

Исследование, проведенное Имперским колледжем Лондона и Лондонской школой медицины и тропической гигиены, показало, что внедорожники чаще всего вызывают смерть или травмы при столкновении с пешеходами, чем обычные легковые автомобили. Ученые проанализировали выборку из более чем 600 000 дорожных столкновений, произошедших за последние 35 лет.

Исследователи обнаружили, что шанс получить смертельную травму при попадании под колеса внедорожника или легкого транспортного средства (ЛТС), такого как пикап или фургон, на 44 процента выше, чем при столкновении с традиционным автомобилем. Для детей в общем этот показатель возрастает на 82 процента, а для детей до 10 лет – на 130 процентов.

Увеличение риска травм также наблюдается, хотя и в меньшей степени, при обсуждении менее серьезных повреждений. Исследователи выяснили, что вероятность получить легкую травму у взрослых увеличивается на 24 процента, а у детей – на 28 процентов, если их сбивает данный тип транспортного средства.

Тем не менее, тренд очевиден, исследователи университета указывают на размеры внедорожников как на обостряющий фактор, а именно на их "высокий, утолщенный передний конец". Ассистент профессор Лондонской школы медицины и тропической гигиены и старший автор исследования Анна Гудман описала, как популярность внедорожников "угрожает подорвать все достижения в области дорожной безопасности, достигнутые в других областях".

Конечно, стоит отметить, что большинство современных внедорожников оснащены системами безопасности для снижения воздействия на пешеходов, а также для предотвращения столкновений вообще; множество новых автомобилей теперь оснащены системами защиты пешеходов (ПЗП), которые могут поднять капот автомобиля, чтобы смягчить удар пешехода в случае столкновения. Термин "внедорожник" также охватывает очень широкий спектр транспортных средств на современном рынке. Небольшие внедорожники, такие как Ford Puma (самый продаваемый автомобиль в Великобритании), практически не отличаются по размеру от супермини и немного выше, в то время как самые крупные модели внедорожников входят в число самых высоких и тяжелых легковых автомобилей на дорогах.

Исследование подтверждает, что внедорожники с их более высокими передними частями более вероятно сталкиваются с пешеходами в более высоких частях тела, таких как грудь или таз. Их утолщенность, гласит отчет, "означает, что пешеход или велосипедист более вероятно будет отброшен вперед на дорогу, на которой наезжающее транспортное средство может ударить их во второй раз или переехать через их тело".

С учетом этого Гудман отметила: "Города и страны по всему миру начинают вводить меры для отпугивания использования этих крупных транспортных средств, и наше исследование укрепляет аргументы в области дорожной безопасности в пользу этого".

Недавно этика внедорожников была поставлена под сомнение, когда двое маленьких детей погибли после того, как внедорожник врезался в школьную площадку в Уимблдоне. Это привело к формированию нескольких групп против внедорожников, таких как "Тушители Шин", которые стали известны тем, что спускали воздух из шин владельцев внедорожников во имя безопасности и окружающей среды.