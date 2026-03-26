Неожиданное обновление Cupra Tavascan: больше дисплеев и, возможно, снижение цены

Компания Cupra представила обновленную версию электромобиля Tavascan, которая выйдет в 2026 году. Среди ключевых изменений — увеличенные экраны в салоне, а также появление новой базовой комплектации, способной сделать модель более доступной по цене.

Официальная стоимость новой базовой версии Cupra Tavascan пока не раскрывается. Тем не менее, ожидается, что цена будет ниже текущей стартовой отметки в £47,350. Известно, что этот вариант получит аккумулятор емкостью 58 кВт·ч и электромотор мощностью 187 л.с. По заявлению Cupra, такой силовой агрегат обеспечит запас хода примерно 270 миль. Подзарядить батарею с 10 до 80 процентов возможно всего за 28 минут при использовании быстрой зарядки.

Новая версия с меньшей батареей будет предлагаться наряду с уже существующей модификацией на 77 кВт·ч. Последняя способна преодолевать более 350 миль на одном заряде и доступна в двух вариантах: с одним электромотором мощностью 282 л.с. или с двумя моторами суммарной мощностью 335 л.с. Вторая версия разгоняется до 62 миль в час за 5,5 секунды.

Помимо появления нового базового исполнения и ожидаемого снижения цены, среди других доработок обновленного Cupra Tavascan — новая рулевая колонка и цифровая приборная панель. Рулевое колесо теперь оснащено физическими кнопками вместо сенсорных, а размер дисплея, на котором отображаются все необходимые данные, увеличился с 5,3 до 10,25 дюйма.