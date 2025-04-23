Geely выпустила новый внедорожник, который вызвал сенсацию

Неординарный подход к разработке автомобилей продемонстрировала Geely, представив новинку мирового автопрома – новый внедорожник Galaxy Cruiser, можно сказать вездеход. Среди тех, кто одними из первых увидел инновационную разработку были посетители автосалона в Шанхае. Компания Geely представила на автосалоне в китайском мегаполисе Шанхае.

Как считают эксперты, у новинки есть все шансы стать лидером SUV-сегмента.

Спортивно-утилитарный автомобиль имеет не только все, что относит его к этому классу: большой дорожный просвет, полный привод и рамную конструкцию. Это еще и первый на планете машина, которая оснащена полнофункциональным искусственным интеллектом.

Фото: Carsweek.ru

Полный привод авто также взят под контроль искусственным интеллектом. Это означает, что у водителя теперь есть умный, дружелюбный, не знающий усталости второй пилот, и это все ИИ.

Управляемость машины доведена до совершенства: в зависимости от дорожного покрытия в автомобиле изменяются настройки. Съезжая с городской магистрали на грунтовую дорогу в поле можно не беспокоиться за перенастройку режимов.

Новинка еще раз подчеркивает генеральную миссию компании – обеспечить автовладельцу и пассажирам максимальную безопасность, независимо от качества дорожного покрытия и погодных условий. Эти опции обеспечивают пять высокотехнологичных функций: предохранение от самовозгорания, потери связи, столкновения, затопления и, конечно же, полный контроль над управлением автомобилем.

Geely Galaxy Cruiser обладает даже шасси с интеллектом. Благодаря электронному управлению машина может моментально переключиться на вариант движения в режиме «краба».

Также авто может развернуться на месте и даже продолжать путь с проколотым колесом, из которого вышел воздух. И это тоже не все: новинка может легко исполнить самоуправляющийся дрифт.

Фото: Carsweek.ru

Суперспособности Geely Galaxy Cruiser может демонстрировать и благодаря батарее Geely Golden Short Blade, произведенной из очень прочных материалов. Они тоже являются исключительными, единственными в своем роде, права на их использование принадлежат компании. Запатентованное особое покрытие бережет батарею от взрыва, возгорания и просто обычной деформации в процессе эксплуатации.

Потерять связь с водителем и пассажирами нового авто очень тяжело: новейшая система спутниковой связи работает даже в периферийных районах.

Ну, и в конце про самый интересный козырь автомобиля – возможность плавать. Обеспечивают эту необычную функцию водный радар и гидролокатор. Поэтому в случае передвижения по подтопляемым территориям или даже по небольшой речке, глубиной до 800 мм, машина может проплыть порядка 2 часов, развивая скорость около 8,5 км/ч.

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