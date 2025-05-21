Видео: Tesla Model Y Performance впервые замечен на Нюрбургринге

Автомобиль Tesla Model Y получил довольно значительное обновление в начале этого года, и теперь мы можем увидеть, что скоро пересмотренная версия Performance присоединится к линейке вседорожников семьи на электрическом ходу.

Довольно подходящим образом, учитывая его более динамичный подход, мы увидели его впервые на тестах на Нюрбургринге. И несмотря на маскировку, мы уже можем разглядеть дизайнерские изменения (или их отсутствие), которые нас ожидают.

В отличие от подразделения M BMW, Mercedes-AMG или даже Hyundai с его полностью электрическим Ioniq 5 N Performance EV, Tesla не заморачивается на изменении внешнего вида своих более мощных версий Performance или версий Plaid верхнего уровня по сравнению с обычными изданиями. Например, мы видим, что этот тестовый автомобиль имеет идентичный передний бампер с обновленным Model Y, с новой световой сигнатурой, вдохновленной Cybertruck.

На задней части все та же история, и несмотря на маскировку, цель которой запутать нас, мы не ожидаем изменения формы заднего фонаря. Помимо удлиненного заднего спойлера, корпус исполнения Performance остается неизменным по сравнению с обычной Model Y.

Однако, когда эта версия появится в продаже, будут элементы, по которым ее можно будет узнать. Например, мы видим, что у Performance новый эксклюзивный дизайн колес, обутых в шины Pirelli P Zero для надежности. Типичной чертой дизайна версий Performance от Tesla являются красные суппорты тормозов, и они видны спереди на этом тестовом автомобиле. Кроме того, хотя мы еще не можем быть уверены, более низкая посадка вероятна.