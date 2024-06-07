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Geely запускает на рынок минивэн стоимостью 5 миллионов рублей, посвятив его авиалайнеру.

Согласно информации китайского автопортала carnewschina.com, первоклассный минивэн LEVC L380 получил свое название в честь знаменитого широкофюзеляжного авиалайнера Airbus A380.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
07.06.2024, 06:52·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Согласно информации китайского автопортала carnewschina.com, первоклассный минивэн LEVC L380 получил свое название в честь знаменитого широкофюзеляжного авиалайнера Airbus A380.

Британский бренд LEVC имеет давние корни, она была учреждена в 1908 году и позднее приобретена китайским автомобильным гигантом Geely. В мае прошлого года была представлена инновационная концепция для автомобилей, основанная на космических технологиях.

Новая архитектура позволяет изменять колесную базу автомобилей в пределах от 3 до 3,8 метра. Важной особенностью является наличие плоского пола, способствующего более эффективному использованию внутреннего пространства кузова.

Дизайнеры уделили особое внимание лицевой части минивэна, выделяющейся исключительной светодиодной полосой, украшающей перед капотом. Подобное решение прослеживается и на задней части, где фары соединены одной светящейся линией.

LEVC L380 является собратом недавно представленного Volvo EMP90. Автомобилю доступны аккумуляторы емкостью 73 или 120 киловатт-часов. Заднеприводная версия минивэна выдаст 272 лошадиные силы, в то время как полноприводный вариант будет развивать 544 л.с. При полной зарядке электрический минивэн сможет проехать около 695 километров.

Самая базовая комплектация LEVC L380 на китайском рынке оценивается в 400 тысяч юаней (примерно 5 миллионов рублей).

Фото: Carsweek.ru

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