Гибридная система Subaru обеспечивает большой запас хода

В мае Subaru, Mazda и Toyota провели совместную конференцию в Японии, чтобы выразить свое долгосрочное обязательство к двигателям внутреннего сгорания. Несколько дней спустя Subie представила предварительные характеристики электрифицированной боксерской силовой установки. Теперь, перед декабрем, когда Crosstrek станет первой моделью, использующей гибридную систему следующего поколения, опубликованы дополнительные подробности.

В основе новой гибридной системы лежит атмосферный горизонтально-параллельный 2,5-литровый двигатель, разработанный специально для электрифицированных применений. Он развивает 158 лошадиных сил при 5600 об/мин и 154 фунт-футов (209 Ньютон-метров) крутящего момента между 4000 и 4400 об/мин. Необходимую энергию он получает из увеличенного бензобака после перемещения блока управления питанием из-под пола багажника над двигателем внутреннего сгорания.

Фото: Motor1.com

Больший бензобак, благодаря дополнительному пространству в задней части, теперь может вмещать 16,6 галлонов (63 литра). Подтверждая обещанный 20% прирост эффективности по сравнению с текущей гибридной установкой, Crosstrek имеет самый длинный запас хода из всех моделей Subaru за всю историю. Он способен проехать более 621 мили (1000 километров) на одном баке, что typично для дизельного топлива. Однако японский автопроизводитель отмечает, что это теоретическое значение, основанное на чрезмерно щедром цикле WTLC.

Бензиновый двигатель сотрудничает с двумя электромоторами, установленными спереди - один приводит колеса, а другой служит генератором. Тяговый мотор имеет мощность 118 л.с. и 199 фунт-футов (270 Нм). Subaru не указывает объединенную мощность, но говорит, что тяговый мотор может выступать в качестве основного источника питания "в широком диапазоне ситуаций".

Crosstrek использует систему параллельно-последовательного подключения, поэтому может использовать как бензиновый двигатель, так и электромотор. "Расширенная езда на электротяге" также обещается, но с небольшим 1,1-киловатт-часовым аккумулятором вы не проедете далеко, пока не включится двигатель внутреннего сгорания. Расположенный под полом багажника, литий-ионный блок также является новым разработкой и, как утверждается, легким, долговечным и с более плотными ячейками.

Как и следовало ожидать от Subaru, не являющегося переднеприводным kei-каром, кроссовер оснащен симметричной системой полного привода, которая механически соединяет передние и задние колеса через карданный вал. Кроме того, Crosstrek также получил мощную розетку 1500 ватт в области грузового отделения для подключения бытовой техники или электрического снаряжения для кемпинга, которое вы можете использовать в дикой местности.

Когда новая гибридная установка e-Boxer была анонсирована несколько месяцев назад, главный технический директор Тэцуо Фудзинуки признал, что боксерский двигатель не является идеальным решением для максимальной эффективности, но Subaru не может игнорировать свое наследие:

"Если бы вы просто стремились к эффективности, горизонтально-параллельные двигатели не всегда являются лучшим вариантом. Но что было бы Subaru без них? Если подумать, мы - единственный массовый бренд, производящий горизонтально-параллельные двигатели сегодня".

Японская версия Crosstrek Hybrid появится в продаже в декабре 2024 года, а мировое внедрение гибридной установки, вероятно, запланировано на следующий год.