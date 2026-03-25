Subaru заинтриговала анонсом: 1 апреля в Нью-Йорке представят новый кроссовер

Компания Subaru официально объявила о первой мировой презентации нового полностью электрического кроссовера. Премьера состоится 1 апреля на одном из крупнейших автосалонов — в Нью-Йорке. Представители бренда подчеркнули, что автомобиль будет оснащён силовой установкой мощностью 420 лошадиных сил, а также знаменитой системой полного привода Symmetrical All-Wheel Drive.

В опубликованном анонсе производитель характеризует свой будущий SUV тремя словами: Fast. Family. Fun. Переводя на русский, это означает, что новинка будет сочетать в себе высокую скорость, семейную направленность и удовольствие от вождения. Subaru также пригласила всех заинтересованных следить за премьерой как непосредственно на выставке, так и на официальном сайте марки.

Для японского автопроизводителя Нью-Йорк уже стал традиционной площадкой, на которой проходят презентации новых электрических моделей. Так, в 2025 году компания представила здесь Trailseeker и обновлённую версию Solterra. При этом Trailseeker назвали тогда лишь вторым полностью электрическим SUV в истории бренда.

На отдельной странице, посвящённой New York International Auto Show 2026, Subaru заявила, что 1 апреля на выставке будет представлено сразу два новых SUV. Согласно информации организаторов, 1 и 2 апреля предусмотрены только для представителей СМИ и специалистов автомобильной индустрии, а двери для широкой публики откроются с 3 апреля. Мероприятие будет проходить в Jacob K. Javits Convention Center и завершится 12 апреля.

Кроме того, недавно стало известно о признании Subaru Crosstrek лучшим кроссовером и внедорожником 2026 года по оценке издания Consumer Reports. В рейтинге лучших новых автомобилей сегмента SUV второе место удерживает Subaru Forester.

Автор материала: Андрей Сундуков