Продажи Subaru WRX снизились практически на 40 процентов в этом году

Судьба Subaru WRX под вопросом? Компания только что опубликовала данные о продажах за май 2024 года, и когда-то популярный спортивный седан оказался близко к самому низу таблицы. Фактически, он едва опередил электрический кроссовер Solterra.

В частности, в мае Subaru продала всего 1 673 WRX. Это падение на 39,6 процента по сравнению с прошлым годом, и, стоит отметить, что текущее поколение WRX еще не старое. Оно дебютировало в 2022 году, а обновленная версия WRX TR появилась в октябре 2023 года. В сравнении с этим, в прошлом месяце было продано 1 546 Solterra, что на 254,6 процента больше, чем в мае 2023 года. Правда, тогда Solterra был очень свежим и новым. Но это не перевернуло мир электромобилей: модель предлагает скромные 215 лошадиных сил, полный привод и диапазон всего в 227 миль.

Что касается WRX, он оснащен турбированным 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 271 лошадиная сила, который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Механика доступна на всех комплектациях, за исключением самой дорогой GT, хотя WRX TR предлагает похожие характеристики с трехпедальной установкой. Конечно, нет модели STI, так как Subaru отменила ее для этого поколения, но модель tS, которая появится в 2025 году, немного напоминает STI. Но не дайте себя обмануть - это все еще тот же двигатель WRX, хоть и с улучшенной подвеской и тормозами.

Следует отметить, что Subaru BRZ также снизила продажи. В мае было продано всего 227 единиц BRZ, что делает ее самым не продаваемым автомобилем Subaru в Соединенных Штатах. Продажи снизились на 45 процентов с начала года. И затем есть Forester, продажи которого выросли на 61,4 процента к маю 2024 года. Это явно самая продаваемая модель в линейке Subaru и напоминание о том, что в мире автомобилей SUV король, когда речь идет о прибыли.

Компания Subaru не смогла сразу предоставить комментарий по запросу Motor1 о продажах WRX и BRZ.

Не секрет, что текущее поколение WRX не вызвало восторга у энтузиастов. Дизайн редко был сильной стороной WRX, но странные арки колес и безликое лицо заставляют многих называть это поколение скучным. Наш собственный Питер Холдерит сказал, что WRX "потерял так много своего очарования", указав на комментарии о том, что сейчас это более зрелый автомобиль. Это порождает очень важный вопрос: действительно ли вам нужен зрелый WRX? Продажи показывают, что ответ - категорическое нет.

И здесь встает вопрос цены. Базовая версия WRX начинается с 33 855 долларов без дополнительного оборудования - разумная цифра для 2024 года. Но единственный способ получить улучшенную подвеску и тормоза - это WRX TR за 42 775 долларов. Это много денег за неуклюжий внешне спортивный седан с 271 лошадиной силой и неяркой динамикой вождения.

Может ли это стать началом конца для популярного раллийного автомобиля для дорог общего пользования? Мы обновим эту статью, если Subaru поделится информацией о WRX, но продажи определенно не радуют.

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