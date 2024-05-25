Процесс разборки двигателя Subaru WRX показывает опасности некачественной переборки

Выбор правильного механика – одна из самых трудных частей владения автомобилем. Если сделать неправильный выбор, вы можете потерять тысячи долларов из-за некачественного ремонта. Скорее всего, именно это произошло с владельцем этого двигателя WRX.

Эрик с YouTube-канала I Do Cars недавно получил в свои руки этот турбированный боксер-четырёхцилиндровый двигатель FA20DIT от Subaru WRX 2016 года с планами разобрать его на запчасти и металлолом. Хотя двигатель выглядит нормально снаружи, слив масла показал изобилие металлических опилок – не самый лучший признак.

По мере того, как Эрик продолжает разбирать мотор, он находит ещё больше металлических опилок, включая в головках цилиндров и в области цепи ГРМ. Шероховатости на распредвалах означают, что металл попал в систему смазки и распространился по всему двигателю, царапая деликатные подвижные части и причиняя серьёзные повреждения.

Фото: Motor1.com

После снятия головок блока цилиндров Эрик обнаруживает, что этот двигатель уже разбирали, указав на некачественную шлифовку головок. Он также обнаруживает, что турбонагнетатель – не заводской. Снятие масляной поддона показывает еще больше металлических опилок, а также огромный кусок поршневого кольца.

Но странно то, что этот обломок кольца, кажется, не из цилиндров. Как указывает Эрик, все поршни всё ещё имели целостные кольца, что означает, что этот кусок должен был быть уже в двигателе при предыдущем ремонте. Скорее всего, этот обломок просто не был удален перед повторной сборкой двигателя. Ужас.

По мере извлечения поршней из коленчатого вала, главный виновник повреждений – износ шатунного подшипника – становится явным. Подшипник в основном разрушен и, вероятно, заставил двигатель издавать ужасный стук (если он ещё работал, конечно).

Примите это видео как предостережение. Проведите исследование, прежде чем отдать свою машину механику. Вы не хотите оказаться в такой ситуации, как владелец этого двигателя.