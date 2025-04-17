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Модели Subaru STI Performance могут вернуться.

Subaru возвращается к спортивности: новые модели и возврат к легендарному бейджу STi. Руководитель компании в Европе намекает на разработку более мощных автомобилей с уклоном в производительность и динамику.
РедакцияР
Редакция
17.04.2025, 15:21·2 мин
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Фото: autoexpress

Линейка автомобилей Subaru в Великобритании теперь состоит исключительно из внедорожников, сосредоточенных в первую очередь на надежности и универсальности, но мы узнали, что бренд работает над новыми спортивными моделями, которые могут вновь принести его знаменитый бейдж STi, который носил раллийный легендарный Impreza WRX.

В интервью Auto Express на автосалоне в Нью-Йорке, где были представлены новый электрический внедорожник Subaru Trailseeker и Mk7 Outback, европейский руководитель бренда Дэвид Делло Стритто раскрыл: «У нас есть планы по возвращению спортивности в Subaru».

Он сказал: «Если вы попросите меня обобщить, что сейчас означает Subaru для клиентов в Европе, это три буквы: SFT – безопасный, веселый и прочный. Клиенты в Европе остаются верными Subaru из-за уровня безопасности, практичности и того, что обычно они долго держат свои автомобили».

«Но есть четвертый столп, который мне не хватало для продажи и маркетинга автомобилей Subaru в Европе за последние 10 лет, и это Р, за мощность и производительность. Спросите обычного человека, что означает Subaru, и он скажет Impreza или STi. Это нельзя разъединить с Subaru, поэтому нам нужно вернуть спортивность в Subaru».

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