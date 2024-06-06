Subaru объясняет, почему его новый гибридный боксерный двигатель лучше.

Некоторые автопроизводители пытаются сохранить механическую коробку передач, в то время как другие пытаются спасти двигатель внутреннего сгорания. Toyota, Mazda и Subaru провели совместную конференцию, чтобы объяснить, как можно добиться декарбонизации, не полагаясь исключительно на электромобили. У Toyota в работе три новых более компактных и эффективных двигателя. Mazda занимается разработкой одно- и двухроторных двигателей. А вот что готовит Subaru.

Компания нашла способ оживить свой боксерный двигатель в следующем поколении гибридной системы. На конференции был показан прототип его электрифицированного боксера внутри замаскированного прототипа Crosstrek. Нынешняя система работает по принципу параллельной, где и двигатель, и электромотор обеспечивают движение автомобиля. Новая гибридная система сохранит механическое соединение между двигателем внутреннего сгорания и колесами, но сам двигатель также будет работать в качестве генератора для подзарядки батареи, которая питает электромотор.

Фото: Motor1.com Гибридный боксерный двигатель нового поколения Subaru

Subaru утверждает, что новое оборудование приносит заметные преимущества не только в плане топливной экономичности, но и в плане компоновки. Двигатель, гибридная система, трансмиссия и раздаточная коробка размещаются вместе, в то время как блок управления питанием располагается в отсеке двигателя, не влияя отрицательно на размер топливного бака. Это позволяет инженерам устанавливать большие баки для бензина для достижения большего запаса хода.

В старом гибриде Crosstrek блок управления питанием устанавливался сзади, поэтому топливный бак приходилось уменьшать, чтобы освободить место для него. Благодаря новой компоновке Subaru заявляет, что размер топливного бака практически не изменится в гибридной модели по сравнению с обычной моделью, работающей только на бензине. Главный технолог Tetsuo Fujinuki хвалит "очень дальнюю дистанцию круиза". В своем выступлении он сказал, что новая система должна решить "текущие проблемы с топливной экономичностью".

CTO компании признает, что если экономия топлива - это конечная цель, боксерный двигатель может быть не идеальным решением:

"Если вы просто стремитесь к эффективности, боксерные двигатели не всегда являются лучшим вариантом. Но что было бы Subaru без них? Подумайте об этом, мы - единственный массовый бренд, выпускающий боксерные двигатели сегодня".

Toyota также использует боксерный двигатель, но только в спортивном автомобиле GR86, который является сестринской моделью Subaru BRZ. Porsche имеет ряды четырехцилиндровых и шестицилиндровых двигателей, но это далеко не массовый бренд, учитывая стоимость их автомобилей.

Subaru планирует начать производство своего гибридного боксерного двигателя нового поколения осенью на заводе в Китамото, префектура Сайтама, на родине в Японии. Как можно догадаться, оборудование разрабатывается для применения в автомобилях с полным приводом.

Фото: Motor1.com Концепт Subaru High Performance X Future

В связанной новости компания работает совместно с Toyota и Mazda над нейтральными по углероду топливами. Для этого она выступит на соревнованиях Super Taikyu с концептом High Performance X Future, основанным на WRX.

Учитывая упомянутую ранее Mazda, компания Zoom-Zoom поступает по-другому с возрождением своего роторного двигателя. В небольшом кроссовере MX-30 двигатель фактически не передает мощность на колеса. Вместо этого, единственная цель поперечно установленного роторного двигателя - выступать в качестве генератора для зарядки батареи. Электромотор использует накопленную энергию для привода колес.

Mazda уже работает над другой компоновкой для продольно установленного двухроторного двигателя, который может появиться в новом спортивном автомобиле, потенциально в "перезапуске" RX7, который они "рассматривают".