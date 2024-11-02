Стюарды проводят расследование по поводу действий Ферстаппена в спринте.

Вчера в Сан-Паулу гонщик Макс Ферстаппен не смог победить в спринте, заняв третье место. Тем не менее, его результат может оказаться под угрозой из-за возможного нарушения, которое расследуют стюарды. Вопрос касается слишком близкого приближения к другому гонщику Оскару Пиастре во время виртуального автомобильного безопасности.

Сам Ферстаппен отметил, что спринт был сложным, но он был доволен своим темпом за счет возможности использовать DRS. Он также добавил, что ему пришлось долго обгонять Шарля Леклера из-за "поезда DRS", где было сложно находить момент для атаки.

Макс признал, что ему пришлось дожидаться ошибки Леклера, и, когда она произошла, он смог воспользоваться этим. Он также выразил надежду на сохранение конкурентоспособности команды Red Bull Racing в предстоящих сессиях уик-энда.

Ферстаппен отметил, что гонщики McLaren действительно быстры на одном круге, но он надеется минимизировать потери, учитывая возможный штраф и потерю пяти позиций на старте гонки.