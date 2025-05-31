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Стюарды отложили рассмотрение инцидента с Строллом

Лэнс Стролл нарушил процедуру взвешивания на Гран При Испании: стюарды отложили решение на следующий день. Возможны различные варианты наказания гонщика Aston Martin.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
31.05.2025, 22:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

После завершения квалификации Гран При Испании по автогонкам, представители команды Aston Martin столкнулись с вызовом со стороны стюардов. Оказавшийся в центре внимания Лэнс Стролл нарушил установленную процедуру взвешивания. Намеченное на 17:45 местного времени (18:45 по московскому времени) слушание до сих пор не принесло окончательного решения после нескольких часов ожидания.

Вместо анонсированного решения стюардов, в Международной федерации автоспорта (FIA) был опубликован окончательный протокол квалификации с заявлением о том, что все вопросы, связанные с поведением Лэнса Стролла на трассе, были отложены из-за непредвиденных обстоятельств. Теперь окончательное решение по этому поводу будет объявлено не раньше утра воскресенья.

Стюарды имеют целый спектр вариантов для реагирования на действия Лэнса Стролла – начиная от наложения денежного штрафа и заканчивая даже дисквалификацией гонщика, что может привести к его исключению из протокола квалификации мероприятия.

Источник

Лэнс Стролл (76)FIA (208)Aston Martin (226)

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