Стюарды отложили рассмотрение инцидента с Строллом

После завершения квалификации Гран При Испании по автогонкам, представители команды Aston Martin столкнулись с вызовом со стороны стюардов. Оказавшийся в центре внимания Лэнс Стролл нарушил установленную процедуру взвешивания. Намеченное на 17:45 местного времени (18:45 по московскому времени) слушание до сих пор не принесло окончательного решения после нескольких часов ожидания.

Вместо анонсированного решения стюардов, в Международной федерации автоспорта (FIA) был опубликован окончательный протокол квалификации с заявлением о том, что все вопросы, связанные с поведением Лэнса Стролла на трассе, были отложены из-за непредвиденных обстоятельств. Теперь окончательное решение по этому поводу будет объявлено не раньше утра воскресенья.

Стюарды имеют целый спектр вариантов для реагирования на действия Лэнса Стролла – начиная от наложения денежного штрафа и заканчивая даже дисквалификацией гонщика, что может привести к его исключению из протокола квалификации мероприятия.