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Стюарды наложили штраф на Роберта Шварцмана

Согласно информации, полученной из паддока Гран При Мехико, стюарды приняли решение оштрафовать гонщика Роберта Шварцмана за нарушение правил в ходе первой сессии свободных заездов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.10.2024, 23:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Согласно информации, полученной из паддока Гран При Мехико, стюарды приняли решение оштрафовать гонщика Роберта Шварцмана за нарушение правил в ходе первой сессии свободных заездов. Шварцман, выступавший вместо Гуаньюя Чжоу за команду Sauber, совершил обгон под жёлтыми флагами Юки Цуноды.

По результатам рассмотрения инцидента гонщику было назначено стандартное наказание - потеря пяти позиций на старте следующего этапа, в котором он примет участие.

В официальном документе ФИА отражено следующее мнение стюардов: "Мы понимаем, что Шварцман не был заявлен на участие в гонке, но мы приняли решение о штрафе во избежание нарушения установленной последовательности в принятии мер"

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