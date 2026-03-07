Mercedes и Alpine получили штрафы от стюардов

По итогам квалификации Гран При Австралии стюарды приняли решение наложить штрафы на команды Mercedes и Alpine за выпуск своих автомобилей на трассу в небезопасном состоянии.

Во время финальной сессии квалификации у Кими Антонелли на болиде Mercedes остался установленный вентилятор охлаждения радиатора, который по ошибке не был снят механиками перед выездом. В результате часть вентилятора откололась и оказалась на трассе уже в первом повороте, а остальная часть — во втором. Это привело к тому, что Ландо Норрис наскочил на обломки, после чего асфальт был усеян деталями, и сессия была прервана красными флагами.

В Mercedes объяснили произошедшее тем, что механик, ответственный за снятие вентилятора, был занят устранением последствий другого инцидента, произошедшего ранее. В итоге команда получила штраф в размере 7 500 евро за нарушение правил безопасности при выпуске машины на трассу.

Штрафом в размере 5 000 евро отделалась команда Alpine. Причина аналогична — небезопасный выпуск автомобиля. В квалификации Пьер Гасли покинул боксы с незакреплённым элементом в узле левого переднего колеса, который впоследствии отсоединился и поехал по пит-лейн. В Alpine сразу признали ошибку персонала.