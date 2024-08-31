Стюарды наложили штраф на McLaren

После тщательного анализа инцидента, связанного с появлением Оскара Пиастри на пит-лейне прямо перед проездом Макса Ферстаппена, заставившего голландского пилота срочно уклониться, судьи приняли решение о наложении штрафа в размере 10000 евро на команду McLaren.

На брифинге с судьями Пиастри отметил, что из-за ограниченной обзорности он полагался на инструкции своего механика и заметил машину Ферстаппена только тогда, когда та уже была видна в его боковых зеркалах.

Представитель McLaren признал, что механик допустил ошибку в оценке ситуации, и команда несет ответственность за произошедшее.