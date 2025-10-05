Льюис Хэмилтон оштрафован стюардами

Стюарды Гран При Сингапура приняли решение оштрафовать Льюиса Хэмилтона за неоднократное превышение границ трассы во время гонки.

Как сообщили представители гоночной дирекции, пилот Ferrari признал на слушаниях факт нескольких выездов за пределы трассы. По словам Хэмилтона, причиной этому послужила возникшая в ходе заезда проблема с тормозами, с которой он пытался справиться.

Однако судьи не посчитали это обстоятельство уважительным, и в соответствии с регламентом применили к гонщику стандартное наказание – пять секунд к итоговому времени.

В результате наложения штрафа Льюис Хэмилтон потерял одну позицию. Седьмое место перешло к Фернандо Алонсо, а сам Хэмилтон занял восьмую строчку в итоговом протоколе Гран При Сингапура.