Стюарды наложили штраф на команду Ferrari

Стюарды Гран При Сингапура наложили на команду Ferrari штраф в размере 5000 евро за нарушение процедур работы с шинами во время субботней тренировки.

Представитель гонщика машины под номером 16 Шарля Леклера был выслушан стюардами, которые изучили видеозаписи и данные, предоставленные техническим делегатом. В ходе рассмотрения дела представитель команды Ferrari признал факт нарушения инструкций, изложенных в Технической директиве 003N. В директиве уточняется возможность использования комплекта шин более одного раза в рамках одной сессии и связанные с этим процедуры по контролю давления в шинах.

Учитывая, что нарушение произошло во время свободных заездов и учитывая аналогичные случаи нарушений правил эксплуатации шин в прошлом, стюарды приняли решение о наложении штрафа в размере 5000 евро на команду Ferrari.