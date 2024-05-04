Стюарды не наложили наказание на команду Mercedes

Мерились гонки Гран При Майами рассмотрели инцидент с командой Mercedes во время квалификации к спринт-гонке и не применили наказание к ним.

Стюарды получили информацию о том, что механики Mercedes не использовали шлемы, что нарушает правила. Однако данная ситуация оказалась распространенной, и не только Mercedes допустили нарушение.

Стюарды отметили, что работа без шлемов при подъеме машины и установке вентиляторов для охлаждения тормозов является обычной практикой.

В результате они пришли к выводу, что наказание одной команды не будет справедливым, учитывая возможность нарушения данного правила другими командами.

Стюарды решили не принимать каких-либо мер по этому поводу, но попросили FIA рассмотреть возможность внесения изменений в правила либо процесс проведения квалификации.