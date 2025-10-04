Стюарды не обнаружили нарушений во время действия жёлтых флагов

По итогам квалификационной сессии Гран При Сингапура стюарды изучили действия сразу нескольких пилотов. В поле зрения судей оказались Габриэль Бортолето, Нико Хюлкенберг и Юки Цунода. Гонщиков подозревали в том, что они могли недостаточно снизить скорость в зоне жёлтых флагов после остановки Пьера Гасли на трассе в конце первой части квалификации.

После тщательного разбора инцидента стюарды заявили, что все трое участников действительно замедлились, как того требуют правила. Нарушений в их действиях выявлено не было.

Отдельно был рассмотрен возможный инцидент с Джорджем Расселлом. Гонщик Mercedes также был подозреваемым в недостаточном снижении скорости под жёлтыми флагами. Однако и в этом случае стюарды пришли к выводу, что Расселл выполнил требования регламента.