Главная Новости Red Bull Racing Стюарды не обнаружили нарушений во время действия жёлтых флагов
Стюарды не обнаружили нарушений во время действия жёлтых флагов

Стюарды Гран При Сингапура не выявили нарушений у Бортолето, Хюлкенберга, Цуноды и Рассела при замедлении под жёлтыми флагами в квалификации.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.10.2025, 19:51·1 мин
Фото: F1news.ru

По итогам квалификационной сессии Гран При Сингапура стюарды изучили действия сразу нескольких пилотов. В поле зрения судей оказались Габриэль Бортолето, Нико Хюлкенберг и Юки Цунода. Гонщиков подозревали в том, что они могли недостаточно снизить скорость в зоне жёлтых флагов после остановки Пьера Гасли на трассе в конце первой части квалификации.

После тщательного разбора инцидента стюарды заявили, что все трое участников действительно замедлились, как того требуют правила. Нарушений в их действиях выявлено не было.

Отдельно был рассмотрен возможный инцидент с Джорджем Расселлом. Гонщик Mercedes также был подозреваемым в недостаточном снижении скорости под жёлтыми флагами. Однако и в этом случае стюарды пришли к выводу, что Расселл выполнил требования регламента.

Источник

Red Bull Racing (552)Джордж Расселл (151)Mercedes (408)FIA (257)Нико Хюлкенберг (117)Юки Цунода (133)Sauber (172)Габриэль Бортолето (42)

