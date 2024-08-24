Сардженту допущена возможность участия в гонке.

Неудачное столкновение Логана Сарджента с барьером на трассе привело к серьезным повреждениям его болида во время третьей тренировки Гран При Нидерландов. Механики команды Williams не смогли восстановить машину FW46 к началу квалификации, что вынудило американского гонщика пропустить эту сессию.

Однако, благодаря усилиям команды, удалось обратиться к стюардам и получить разрешение на выход Логана на старт в воскресной гонке на треке в Зандфорте. Решение принято с учетом результатов, достигнутых гонщиком в предыдущих тренировках.