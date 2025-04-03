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Концепции Genesis X Gran Coupe и Convertible поражают воображение, предвосхищая новые флагманские двухдверные модели.

Genesis представила два потрясающих концепта, предвосхищающих серьезные амбиции корейского бренда дотянуться до уровня Mercedes и BMW. X Gran Coupe и X Gran Convertible, производные от G90, вводят Genesis в эксклюзивные сегменты. Концепты близки к производству с деталями, претендующими на серийное производство.
РедакцияР
Редакция
03.04.2025, 06:11·2 мин
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Фото: autoexpress

Genesis представила два потрясающих практически серийных концепта, которые показывают, насколько серьезно корейский бренд относится к тому, чтобы поднять себя на уровень Mercedes и BMW. Названные X Gran Coupe и X Gran Convertible, они являются новыми модификациями полноразмерного седана G90, который продается на большинстве зарубежных рынков, и входят на рынок, который даже немцы в основном покинули.

Оба автомобиля по размеру и престижу схожи с бывшими Mercedes S-Class Coupe и Cabriolet, и выталкивают бренд Genesis к пределу в двух очень эксклюзивных и низкотиражных сегментах. Хотя пока они объявлены как чистые концепции, но они близки к серийному производству по своей реализации, с дверными ручками, освещением, зеркалами и даже складной задней камерой парковки, релевантной для производства.

Основываясь на том же дизайнерском языке, что и седан - который сам по себе имеет довольно выдающийся вид - дизайнеры Genesis полностью переработали G90 от A-стойки назад, понизив крышу, сделав лобовое стекло более аэродинамичным и полностью переработав заднюю часть. Нос также был изменен, с более острым и выразительным передним концом благодаря более угловатой решетке и новому капоту типа "клэмшелл", с непрерывным профилем вдоль всего носа.

Фото: autoexpress

Не слишком явно подмигивая полноразмерным двухдверным купе от BMW и Mercedes прошлого, X Gran Coupe не имеет боковых стоек, что позволяет опустить все четыре окна и создать эффект открытого бока. Это то, чего мало современных автомобилей предлагают; только Bentley Continental GT сохраняет дизайн без стоек.

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