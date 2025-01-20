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Как действовать, если ваш автомобиль заблокировали: рекомендации юриста.

Блокировка автомобиля: нарушение ПДД и способы решения проблемы. Юридическая помощь и штрафы за нарушения стояночных правил. Как действовать в случае блокировки машины.
РедакцияР
Редакция
20.01.2025, 10:13·2 мин
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Фото: Tarantas.News

Эксперт Антон Палюлин, основатель юридической фирмы „Палюлин и партнеры“, подчеркивает, что блокировка автомобиля другим транспортным средством часто является нарушением Правил дорожного движения. Согласно ПДД, это создает препятствия для движения других машин, что, в свою очередь, затрудняет выезд.

В случае блокировки автомобиля, Палюлин рекомендует предпринять усилия для выявления владельца нарушившего машину. Он советует обращаться в правоохранительные органы, если хозяин не откликается на просьбы решить ситуацию мирным путем.

За нарушение правил стоянки в соответствии со ст. 12.19 КоАП РФ предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей. В городах федерального значения (Москва и Санкт-Петербург), размер штрафа увеличивается до 2500 рублей.

В случае затруднений с вызовом ГИБДД, Палюлин советует использовать услуги частных эвакуаторов. Однако все расходы по эвакуации и хранению зависит от владельца автомобиля, которому впоследствии их придется возмещать согласно Гражданскому кодексу РФ.

Если ваш автомобиль заблокирован на территории жилого дома, то стоит обратиться к управляющей компании или к ТСЖ. Они обязаны следить за порядком на месте, и в случае постоянных препятствий для выезда, помогут в решении проблемы.

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Полезные советы (77)Законы (17)Пдд (18)

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