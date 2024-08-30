Машина стала лучше управляться во второй тренировке.

Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл показали хорошие результаты на второй тренировке к Гран При Италии, вошед в топ-10. Гонщики команды Aston Martin подчеркнули, что новый асфальт на трассе сделал ее более гладкой, без лишних кочек.

Фернандо Алонсо занял 9-е место и отметил: «У каждого трека своя индивидуальность, и Монца всегда особенная. Теперь с новым покрытием трасса стала более комфортной и плавной по сравнению с прошлым сезоном.

После двух тренировок у нас накопилось много данных, которые необходимо тщательно проанализировать, чтобы завтра извлечь максимум из возможностей нашего болида».

Лэнс Стролл финишировал на 10-й позиции и поделился: «Приятно вернуться на Монцу – это замечательный трек, и я всегда рад приезжать в Италию.

После первой практики мы внесли некоторые изменения в машину, и на второй она повела себя гораздо лучше. Кажется, мы движемся в верном направлении, но нам предстоит провести еще много работы сегодня вечером.

Новое покрытие дает более высокий уровень сцепления и уменьшает количество кочек. Теперь выступления на автодроме в Монце становятся менее травматичными для гонщиков!»