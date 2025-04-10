Прогулка: Мы все еще ищем ресурсы скорости

На первых двух этапах сезона Лэнс Стролл продемонстрировал свою выносливость, заработав очки в двух гонках. Он финишировал на 6-й позиции в Австралии и на 9-й в Китае. Однако на Гран При Японии его выступление оставило желать лучшего. На пресс-конференции FIA в Бахрейне гонщик из Канады, выступающий за команду Aston Martin, предпочел не раскрывать подробности неудачного уик-энда. Он лишь подчеркнул, что коллектив активно работает над улучшением болида.

«Безусловно, результаты в начале сезона были обнадеживающими, - отметил Лэнс Стролл. - Однако каждый уик-энд приносит свои сюрпризы. Иногда все складывается удачно: ты находишь правильный настрой болида и входишь в нужный ритм. В другие моменты, из-за погоды или других обстоятельств, все может измениться».

«Если на старте сезона нам удавалось добиваться хороших результатов, то в Японии нам пришлось столкнуться с трудностями. Однако мы не теряем надежды и с нетерпением ждем гонки в Бахрейне. Мы продолжаем работать над улучшением нашего болида, но стоит помнить, что в Формуле 1 все стремятся к совершенству, постоянно внедряя новые технологии и повышая скорость».

«Нам предстоит продолжать работу над увеличением скорости. Мы пока не на том уровне, на который рассчитываем, поэтому наш приоритет - сделать AMR25 еще быстрее», - подчеркнул Лэнс.

«В этом сезоне я сотрудничаю с новым гоночным инженером, и пока всё идет гладко. Гэри Гэннон - высококвалифицированный специалист, мы нашли общий язык и успешно обсуждаем различные настройки. Мне комфортно работать с ним», - добавил гонщик.