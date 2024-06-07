Босс Aston Martin раскрыл, что останется в компании через четыре года

За время своей карьеры в Формуле 1 Лэнс Стролл пять раз представлял свою страну, Канаду, и в четырех случаях финишировал в первой десятке. Гонщик выразил надежду на то, что болид Aston Martin покажет хорошие результаты на монреальской трассе с ее длинными прямыми. Тем не менее, он также ответил на вопрос о будущих планах на 2025 год.

«Похоже, за последнее время меня все чаще спрашивают об этом. Все, что происходит на базе нашей команды в Сильверстоуне, все, что связано с нашим проектом, меня очень радует», - поделился Лэнс Стролл.

«В последние годы Aston Martin стремительно развивается, и этот прогресс продолжается. Поэтому я планирую продолжать участвовать в этом процессе, хотя сейчас мой ум полностью занят решением задач, стоящих перед нами на этот уик-энд. Конечно, мне хотелось бы насладиться своей домашней гонкой и продемонстрировать хорошие результаты».

«Мне всегда нравилось выступать на этой сложной трассе, это всегда придавало мне особый задор. Надеюсь, что эта гонка не станет исключением, особенно учитывая, что наши машины лучше справляются с трассами, где много прямых участков. Поэтому я надеюсь, что наш болид будет работать эффективно здесь. Впрочем, я на это рассчитываю», - заключил Лэнс Стролл.