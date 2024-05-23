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Стоимость КАСКО на возрождаемые «Волги» была подсчитана страховщиками.

Российские страховщики озвучили предполагаемую цену на полис КАСКО для трех новых моделей под брендом Volga. Все эти автомобили будут производиться в Нижегородском автомобильном кластере.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.05.2024, 13:02·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Российские страховщики озвучили предполагаемую цену на полис КАСКО для трех новых моделей под брендом Volga. Все эти автомобили будут производиться в Нижегородском автомобильном кластере. На выставке в Нижнем Новгороде уже были представлены прототипы автомобилей: седан среднего размера Volga C40 и два кроссовера Volga K30 и Volga K40.

Экспертное мнение о новых "Волгах" высказал премьер-министр Михаил Мишустин, отметив, что уровень локализации в этих моделях стоило бы увеличить, по крайней мере, в отношении компонентов, производство которых не требует сложных технологических процессов.

Первые серийные автомобили планируется выпустить уже в текущем году. В качестве базы для новых "Волг" были взяты седан Changan Raeton Plus и кроссоверы Oshan X5 Plus и Changan UNI-Z. В России подобные автомобили стоят около 2,5-3 миллионов рублей. Эти цены и стали отправной точкой для специалистов из "Росгосстраха". Также важным фактором при расчетах оказалась информация о том, что все три модели будут оснащены 188-сильным бензиновым турбомотором объемом в полтора литра.

Согласно данным, годовой полис КАСКО для этих автомобилей составит от 70 до 85 тысяч рублей. Однако, как отметила Елена Федорова, начальник управления добровольного розничного автострахования в "Росгосстрахе", цена будет зависеть от уровня локализации, доступности автозапчастей и других факторов.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале сообщалось, что владельцам автомобилей в России снизят выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности из-за использования подержанных запчастей.

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