Самые "везучие" на аварии марки машин, согласно страховщикам

По информации страховой компании, наибольшее количество обращений за компенсацией в рамках ОСАГО было зафиксировано у владельцев автомобилей японского производителя Toyota - более 33 000 случаев. На втором месте с результатом более 28 000 случаев оказались машины южнокорейской компании Kia. Замыкает тройку лидеров их соотечественник - Hyundai с более чем 27 000 случаев. Также в топ-5 оказались LADA (свыше 27 000) и Volkswagen (более 17 000).

Согласно данным страховой компании, в рейтинге КАСКО лидируют автомобили марки LADA (почти 4 000 случаев), за которыми следуют Kia (более 3 500 случаев) и Hyundai (более 3 000 случаев). Четвертое и пятое места занимают Volkswagen (более 2 900) и Haval (более 2 800).

В текущем году наибольшее количество ДТП включало белые и черные машины. Эти цвета являются наиболее популярными на рынке, что объясняет их преобладание. Белые автомобили участвовали в более чем 81 000 дорожных происшествиях, тогда как черные - почти в 20 000 случаях. Машины различных оттенков серого заняли третье место. Однако автомобили синего и серебристого цветов встречаются гораздо реже.

Фото: Carsweek.ru

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