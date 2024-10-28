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Машины, которые "разбиваются в ДТП без возможности восстановления", названы страховщиками

Лидером в списке автомобилей, стоимость восстановления которых не подлежит полному возмещению по страховому полису, стала BMW 5-й серии. Деньги, выплаченные по условиям страхования, не способны полностью покрыть расходы по восстановлению этой модели.
РедакцияР
Редакция
28.10.2024, 17:02·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Лидером в списке автомобилей, стоимость восстановления которых не подлежит полному возмещению по страховому полису, стала BMW 5-й серии. Деньги, выплаченные по условиям страхования, не способны полностью покрыть расходы по восстановлению этой модели. На втором месте расположился Audi Q3, у которого 2% зарегистрированных ДТП приводят к полной утилизации машины. Компанию лидерам делает Kia Optima с результатом в 1,5% случаев.

В рейтинге ТОП-10 автомобилей, не подлежащих полному возмещению по страховым выплатам, также значатся популярный китайский кроссовер Chery Tiggo (1,36%), Mercedes-Benz E-класс (1,24%), премиальный внедорожник Infiniti QX (1,22%), BMW X4 (1,18%), бюджетный седан Volkswagen Polo (1,1%), внедорожник Mercedes GLE-класса (1,02%) и популярная в Сибири и на Дальнем Востоке Toyota Corolla (0,97%).

Необходимо отметить, что страховые компании устанавливают предельные суммы по выплатам по полису КАСКО. И если в ходе оценки оказывается, что расходы на ремонт автомобиля не покрывают 75% от общей стоимости, то такое транспортное средство признается полностью уничтоженным.

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