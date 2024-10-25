Цены на ОСАГО и КАСКО для Lada Aura, Geely Cityray, Tank 700 объявлены страховщиками

На российском автомобильном рынке скоро появится новый седан Lada Aura, стоимостью от 2,6 миллиона рублей. Автомобиль будет оснащен 1,8-литровым двигателем мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач.

По данным страховой компании "Согласие", мужчине-водителю в возрасте 40 лет из Москвы, с стажем 20 лет и безаварийным опытом вождения, полис ОСАГО обойдется в 18 550 рублей, если в страховку будет внесено только имя владельца. Также важно, чтобы автомобиль не использовался в качестве такси. Стоимость полиса КАСКО для данного клиента составит 58 000 рублей.

В другой страховой компании "Абсолют Страхование" цены немного отличаются: 6 229,02 рубля за ОСАГО и 36 400 рублей за КАСКО.

Фото: Carsweek.ru

Для кроссовера Geely Cityray, цена которого начинается от 2 699 990 рублей, аналогичный пример с опытным водителем подразумевает стоимость полиса ОСАГО в 18 532 рубля и 81 040 рублей за полис КАСКО.

Владельцы рамного внедорожника Tank 700 при покупке полиса ОСАГО заплатят от 7,7 до 21 тысячи рублей. Страхование по КАСКО обойдется от 162,5 до 220,5 тысяч рублей. Страхование внедорожника второго поколения Haval H5 будет немного дешевле. Цены на полис ОСАГО колеблются от 6,3 до 6,8 тысяч рублей, а на полис КАСКО - от 87,2 до 99,2 тысячи рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было сообщено, что в России наблюдается повышенный спрос на подержанные автомобили.