Предпочтения автомобилистов в России: какие машины выбирали в 2024 году

Год 2024 порадовал автопроизводителей в России увеличением объемов продаж новых автомобилей. Даже при слабеющем рубле и увеличении цен у дилеров спрос на автомобили рос на глазах.

Аналитические бюро «Автостат» и «Автостат-Инфо» представили данные о популярности ряда автомобилей на авторынке страны.

Lada Granta

Лада Гранта стала лидером продаж в России. Бренд удерживает эту позицию уже не первый год, предлагая автомобили в различных модификациях по доступной цене, начиная от 700 тыс. рублей.

Внезапный подарок для покупателей - появление автомобилей с автоматической коробкой передач. Стоимость таких моделей начинается от 1,3 млн рублей.

Lada Vesta

Лада Веста также пользуется популярностью, претерпев изменения и получив массу дополнительных опций в базовой и расширенной комплектации. Цена обновленной модели начинается от 1,24 млн рублей.

Haval Jolion

Список самых продаваемых иномарок возглавляет кроссовер Haval Jolion с минимальной ценой от 2 млн рублей, обновлен и пользуется популярностью в этом году.

Chery Tiggo 7 Pro

Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro побивает рекорды продаж, оснащенный технически современными опциями и доступный по цене от 2,7 млн рублей.

Chery Tiggo 4 Pro

Chery Tiggo 4 Pro показывает хорошие продажи, благодаря разумному соотношению цены и качества. Модель доступна от 2 млн рублей.

Lada Niva Legend

Легендарная Lada Niva продолжает радовать поклонников, оставаясь популярным внедорожником на механике с полным приводом.

Lada Niva Travel

Lada Niva Travel пользуется спросом, предлагая покупателям расширенный набор опций и мощный двигатель по цене от 1,3 млн рублей.

Geely Monjaro

Geely Monjaro представляет собой дорогой китайский кроссовер с высоким уровнем комплектации и ценой от 4,5 млн рублей.

Haval M6

Недавно вошедший в российский рынок Haval M6 стоимостью от 2,2 млн рублей начинает завоевывать доверие покупателей своими характеристиками и ценой.