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Ссора между Берманом и Элбоном завершилась без последствий

В первой тренировке Гран При Мехико на трассе произошел инцидент между гонщиком Williams - Алексом Элбоном и пилотом, заменявшим Шарля Леклера за рулем Ferrari, Оливером Берманом.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
26.10.2024, 00:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

В первой тренировке Гран При Мехико на трассе произошел инцидент между гонщиком Williams - Алексом Элбоном и пилотом, заменявшим Шарля Леклера за рулем Ferrari, Оливером Берманом. Судьи изучили ситуацию и признали случившееся гоночным инцидентом, по итогам которого никто из участников не был оштрафован.

Официальный отчет гласит, что "Берман двигался на медленном круге, причем команда информировала его о наличии других машин на трассе. Элбон же находился на быстром круге. В момент, когда Берман, который занимался перезарядкой батареи и двигался соответственно медленнее, решил повернуть направо после девятого поворота".

Как только Элбон подъехал к девятому повороту, он заметил Бермана впереди и сбросил скорость, что, учитывая большую нагрузку на машину в кривой, привело к чрезмерной устойчивости.

Оба гонщика согласились, что позиция Бермана была обоснована, но оказалась неудачной из-за близости к траектории движения Элбона. Если бы Берман находился немного дальше впереди, столкновение было бы избежано. Все участники события пришли к выводу, что произошедшее следует отнести к категории гоночных инцидентов.

Источник

FIA (143)Ferrari (248)Williams (125)Александер Элбон (71)Оливер Берман (18)

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