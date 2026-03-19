В новом справочнике РСА «стоимость запчастей» увеличилась почти на 3%

С 19 марта 2026 года на территории России начал действовать обновленный справочник средней стоимости запчастей, подготовленный Российским союзом автостраховщиков (РСА). Согласно официальной информации, опубликованной на сайте Союза, средний рост цен на автомобильные детали по сравнению с предыдущей редакцией составил 2,9%.

В новой версии документа отмечается общая тенденция к увеличению стоимости запчастей. Вместе с тем, динамика изменений отличается в зависимости от производителя. Так, для автомобилей марок Toyota, Mercedes-Benz, Kia и Hyundai рост стоимости комплектующих составил от 1,2% до 1,8%, что несколько ниже общей средней. Более заметное увеличение цен зафиксировано для запчастей BMW — на 6,2%, а также для Ford — на 5,2%. При этом снижение стоимости деталей ни у одного из популярных, в том числе китайских, брендов зарегистрировано не было.

Глава РСА Евгений Уфимцев подчеркнул, что несмотря на продолжающееся удорожание автокомпонентов и рост средней страховой выплаты, страховщикам удается сдерживать увеличение премий по ОСАГО. Такая политика становится возможной благодаря индивидуальной оценке рисков для каждого автовладельца, что позволяет предлагать наиболее привлекательные условия аккуратным и опытным водителям.

Вопросы развития автострахования и современные тенденции в этой сфере станут предметом обсуждения на форуме автобизнеса «ФинАвто – 2026. Финансовые инструменты авторынка», который организует агентство «АВТОСТАТ». Мероприятие пройдет 22 апреля в Москве.