Цены на новые модели Subaru растут, но особенностей не прибавляется

На рынке автомобилей Subaru BRZ произошли значительные изменения - подорожание моделей Limited и tS поразило покупателей. Особенно стоимость комплектации Limited с механической коробкой передач возросла на 1100 долларов. Теперь BRZ Premium MT стоит 32 265 долларов, Limited MT - 34 915 долларов, Limited AT - 35 765 долларов, а tS - 37 415 долларов.

Несмотря на увеличение цен, Subaru BRZ 2025 года получил всего лишь одно значительное обновление - режим Sport. Новая функция предназначена для улучшения отклика дроссельной заслонки и обеспечения более динамичного вождения. Однако данный режим доступен только на моделях с механической коробкой передач. Владельцы автомобилей с автоматической трансмиссией обнаружат, что BRZ 2025 года практически не изменился по сравнению с прошлым годом, так как режим Sport недоступен для автоматических моделей.

Подъем цен на фоне снижения продаж Subaru BRZ является тревожным сигналом для производителя. За первое полугодие было продано лишь 1414 автомобилей этой модели, что свидетельствует о значительном снижении спроса на 44 процента по сравнению с предыдущими периодами. Прогнозы на третий квартал остаются мрачными и пока не предвещают улучшения.

Однако Subaru BRZ продолжает привлекать внимание автолюбителей благодаря своим техническим характеристикам, включая 228-сильный 2,4-литровый двигатель с натуральной подачей воздуха, сотрудничающий с механической коробкой передач.

Для ценителей более динамичного вождения модель tS предлагает улучшенную подвеску. Однако значительное увеличение цен привело к тому, что базовая стоимость BRZ приблизилась к отметке в 40 000 долларов.

Фото: Carsweek.ru

В прошлом уже появлялась информация о разработке компанией Nissan спортивного автомобиля Z Warrior, предназначенного для бездорожья.