Обслуживание китайских автомобилей: чего ожидать на СТО?

На конференции «ServiceAuto – 2024», организованной агентством «АВТОСТАТ» в рамках Международной выставки запчастей, послепродажного обслуживания и сервиса СТО EXPO, Михаил Маковей из компании Caready поделился информацией о текущем положении дел на станциях технического обслуживания для китайских автомобилей.

По данным журналиста Оксаны Демченко, компания Caready провела анализ 16 СТО в 7 регионах. В 2022 году доля «китайских» станций составляла всего 2%, но к осени 2023 года этот показатель увеличился до 3%. Однако Михаил Маковей ожидает резкого прироста количества СТО для китайских автомобилей через год-полтора, поскольку у машин заканчивается гарантийный срок.

В ходе выступления спикер выделил несколько причин низкой доли СТО для китайских машин. Одной из них является отсутствие каталогов и информации об автомобилях, в то время как инструкции к новым машинам представлены на китайском языке. Вторая причина кроется в дороговизне запасных частей для новых марок и неинформативности или полном отсутствии каталогов запчастей. Третья проблема связана с нехваткой квалифицированных кадров в области китайских автомобилей в России.

Совместно с Pango Cars компания Caready активно развивает крупнейшую франчайзинговую сеть по обслуживанию автомобилей с пробегом, с уклоном на китайский автопром. Планируется открыть 50 станций до конца текущего года и увеличить их количество до 215 к концу 2025 года.