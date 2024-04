Культурная программа в США: Стинг и Эминем как хедлайнеры.

В этом году в дни гоночного уик-энда в Остине ожидается настоящий аншлаг. Организаторы Гран При США объявили, что билеты на все дни мероприятия будут распроданы заранее. Одной из главных причин этого стало включение спринта в программу, что сделало гонку еще более привлекательной для публики.

В рамках культурной программы в этом году выступят знаменитые артисты - Стинг и Эминем. Оба исполнителя пользуются огромной популярностью, их имена гарантируют аншлаг в любом городе.

Стинг выступит в пятницу вечером, исполнив свои самые известные хиты, которые полюбились публике всего мира. А уже на следующий день сцену покорит Эминем, чей концерт станет настоящим событием.

Эминем в последний раз выступал в 2014 году, поэтому его фанаты с нетерпением ждут встречи с артистом. Певец планирует посвятить предстоящий концерт 25-летию своего знаменитого альбома The Slim Shady LP. Кроме того, он представит публике песни из своего нового альбома The Death of Slim Shady (Coup de Grace), который еще не выпущен.

Стинг уже выступал в Остине в прошлом году, но для Эминема это будет первое посещение столицы Техаса за последние десять лет. В 2014 году его концерт на фестивале Austin City Limits Music собрал огромную аудиторию и остался в памяти местных жителей.

Традиционно посещение всех концертов во время гоночного уик-энда включено в стоимость билетов на Гран При. Организаторы уже предупреждают, что билеты будут распроданы за считанные дни, если не часы. Американский этап сезона пройдет с 18 по 20 октября.