Stellantis не собирается продавать ни одну из своих 14 марок автомобилей в конечном итоге

Компания Stellantis подтвердила свое намерение сохранить все 14 брендов в своем портфеле. Управление таким многообразием автомобильных марок по всему миру - задача не для слабаков. Несмотря на возможное пересечение аудитории, корпоративная политика остается неизменной.

В своем недавнем заявлении Stellantis заявила, что не планирует отделяться от каких-либо из своих брендов и подтверждает свое обязательство по отношению ко всем 14. Это означает, что Lancia, DS Automobiles, Abarth и другие останутся в составе конгломерата по крайней мере до конца десятилетия.

Фото: Motor1.com

Строгое пресс-релиз от Stellantis является ответом на видео, опубликованное недавно на YouTube правнука Уолтера П. Крайслера. Фрэнк Б. Роудс мл. хотел бы вывести Dodge и Chrysler из Stellantis, чтобы создать новую корпорацию Chrysler. Однако это не так-то просто, учитывая необходимость привлечения инвесторов. После нового заявления Stellantis, два американских бренда остаются на своих местах.

Это подтвержденное долгосрочное обязательство со стороны Stellantis приходит всего через месяц после намеков генерального директора на возможное прекращение существования убыточных брендов. "Если они не приносят прибыли, мы закроем их. Мы не можем позволить себе иметь бренды, которые не окупаются", - заявил Карлос Таварес.

Сразу после этого заявления Reuters, ссылаясь на экспертов отрасли, заявило, что Maserati может быть выставлен на продажу, а Lancia или DS Automobiles могут быть ликвидированы. Однако похоже, что ничего этого не произойдет, поскольку все 14 брендов продолжат существовать под крылом Stellantis.

Фото: Motor1.com

Maserati также обновляет свою линейку, поэтому ему нужно время, чтобы доказать свою ценность. Что касается DS, Stellantis определяет его как "премиальный" бренд наряду с Alfa Romeo и Lancia, в то время как Maserati - "роскошный". Французский бренд так и не взлетел с момента выделения его в отдельный бренд в 2014 году, и многие до сих пор пытаются понять, почему его отделили от Citroën. Было бы логичнее оставить DS как высококлассный уровень оборудования.

Abarth, как мы знаем, является самостоятельной организацией с 2007 года и успешно продает модифицированные Fiat. Опять же, почему бы не использовать Abarth как спортивную версию? Это заставляет задаться вопросом: в чем смысл запуска нескольких дочерних брендов некоторыми автопроизводителями?

Ситуация на американской стороне также сложна, учитывая, что Chrysler теперь лишь тень своей бывшей славы. После прекращения производства устаревшего седана 300C, у него осталась всего одна модель - микроавтобус Pacifica. Портфель Dodge также не богат разнообразием продуктов, но хотя бы есть большее разнообразие после добавления Hornet, хотя это и является модификацией Alfa Romeo Tonale. Новый Charger поставляется с электрическим и рядным шестицилиндровым двигателями, но, к сожалению, V-образный восьмерка мертв. В Durango все еще можно получить HEMI, но Hellcat Silver Bullet - это эпилог.

Фото: Motor1.com

Что касается других брендов, которые мы не упомянули, они слишком крупны, чтобы потерпеть неудачу. Да, сюда входит и Alfa Romeo. Мы просто не можем представить, чтобы бренд исчез. Новый Stelvio выйдет на рынок в следующем году, а следующее поколение Giulia - в 2026 году. Эти кроссовер и седан будут построены на той же платформе, что и новый Charger от Dodge, но с другим дизайном. Ранее в этом году генеральный директор Alfa заявил, что новая Giulia выглядит "бомбически".

Jeep, Ram, Citroën, Fiat, Opel/Vauxhall и Peugeot должны остаться конкурентоспособными брендами, несмотря на снижение продаж на некоторых рынках. Следует помнить, что помимо этих 14 компаний Stellantis также имеет долю в 51% в Leapmotor International, совместном предприятии с Leapmotor, доля в котором составляет 20%. Китайские электромобили уже продаются в Европе и с конца 2024 года будут экспортироваться в Средний Восток и Африку, Азиатско-Тихоокеанский регион и Южную Америку.