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Прорыв Stellantis в технологии твердотельных аккумуляторов для электромобилей обещает увеличить запас хода и ускорить процесс зарядки

Stellantis планирует показать новые твердотельные батареи в 2026: технология считается прорывом. Компания инвестировала $75 млн в разработку и вместе с Factorial Energy работает над внедрением батарей в электромобили.
РедакцияР
Редакция
25.04.2025, 18:21·2 мин
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Фото: autoexpress

Компания Stellantis объявила о планах продемонстрировать твердотельные батареи в 2026 году после успешной 'прорывной' проверки технологии.

Материнская компания крупных автомобильных брендов, таких как Vauxhall, Peugeot, Citroen и Fiat, инвестировала 75 миллионов долларов (примерно £56 миллионов) в американскую компанию, специализирующуюся на твердотельных батареях, Factorial Energy, еще в 2021 году. С тех пор компании работали над пятилетней целью внедрения твердотельных батарей в электромобили.

“Достижение такого уровня производительности отражает силу нашего сотрудничества с Factorial”, - сказал Нед Курич, главный инженер и технический директор Stellantis. “Этот прорыв ставит нас на передовую позицию в революции твердотельных батарей. Мы продолжаем совместную работу, чтобы приблизиться к созданию более легких и эффективных батарей, снижающих затраты для наших клиентов.”

В отличие от литий-ионных батарей, которые в настоящее время используются в обычных электромобилях, твердотельные батареи обладают большей плотностью энергии, что в итоге приводит к увеличению запаса хода и более быстрой скорости зарядки.

Например, последняя технология батарей Tesla 4680 имеет плотность энергии 244 Вт·ч/кг; плотность демонстратора твердотельной батареи Stellantis составила 375 Вт·ч/кг после завершения 600 циклов зарядки. Stellantis заявляет, что зарядка на 15-90 процентов займет 18 минут.

Твердотельные элементы также должны весить меньше по сравнению с аналогичными литий-ионными батареями и также обеспечивать более высокую выходную мощность, причем Stellantis отмечает их способность поддерживать “большие требования к производительности в электромобилях”. Батарея может работать при температуре от -30 до 45 градусов Цельсия.

Хотя Stellantis говорит, что ее последняя проверка “является значительным шагом на пути к выводу следующего поколения батарей для электромобилей на рынок”, она не обязывается назвать дату, когда мы можем увидеть электромобили на твердотельных батареях готовые к производству. Однако компания намерена построить демонстрационный парк с Factorial в следующем году для “оценки производительности в реальных условиях движения”.

Хотя мы увидим дорожные испытания электромобилей на твердотельных батареях в следующие 18 месяцев, новая платформа STLA от Stellantis (которая была представлена только в 2023 году) не ожидается совместимой с новой технологией.

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