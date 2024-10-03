Продажи Stellantis продолжают стремительно снижаться

В целом поставки упали на 20% и составили 305 294 автомобиля по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Каждый бренд понёс убытки, за исключением Fiat. Итальянская марка даже увеличила продажи на 118%, однако это звучит лучше, чем есть на самом деле, учитывая, что было продано всего 316 автомобилей.

Даже у Jeep возникли проблемы, так как поставки в третьем квартале 2024 года снизились на 6% до 144 963 единиц. За первые девять месяцев года спрос снизился на 8% до 449 149 машин. И Ram также не отличается лучшей ситуацией, поскольку продажи в третьем квартале снизились на 19% и составили 108 925 единиц. С начала года компания потерпела убыток в 24% и реализовала 309 718 грузовиков и фургонов.

Chrysler осталась только с одной моделью, поскольку минивэн Pacifica стал единственным выжившим после прекращения производства 300C. Поставки в третьем квартале снизились на 47% до 22 482 автомобилей. За первые девять месяцев продажи снизились на 21% и составили 97 054 единицы.

Фото: Motor1.com

Что касается Dodge, удивительным образом компании все-таки удалось продать Dart. Однако этого clearly не хватило для улучшения ситуации. Спрос упал на 43% и составил 26 559 автомобилей в третьем квартале 2024 года. С начала года Dodge снизилась на 24% и реализовала 119 294 автомобиля.

Alfa Romeo также переживает тяжелый год. Несмотря на то, что в линейке недавно появилась модель Tonale, общий объем продаж в третьем квартале снизился на 29%, упав до 2 049 автомобилей. С января по сентябрь объемы снизились на 10% и составили 6 826 машин.

За первые девять месяцев года Stellantis снизилась на 17% на американском рынке, опустившись ниже отметки в один миллион. Поставки составили 982 827 единиц к сентябрю.

Фото: Motor1.com

Насколько плоха ситуация в Stellantis? Согласно открытому письму, отправленному национальным дилерским советом Stellantis США Карлосу Таваресу, это "катастрофа." Глава компании обвиняется в "быстрой деградации" Jeep, Chrysler, Ram и Dodge. Вот отрывок из письма, выделяющий некоторые проблемы:

"Доля рынка ваших брендов почти вдвое сократилась, цена акций Stellantis падает, заводы закрываются, сокращения массовы, важные исполнители покидают компанию. Иски инвесторов, иски поставщиков, забастовки – последствия накапливаются. Ваше собственное дилерское сетевое агентство осталось в истощенном и уменьшенном состоянии."

Несколько дней назад Stellantis признала, что имеет слишком много непроданных автомобилей в США и планирует снизить это число до 330 000 единиц к концу года. В конце июля генеральный директор Карлос Таварес пожаловался на проблему с качеством. Глава отметил, что слишком много грузовиков Ram требуют ремонта сразу после сборки на конвейере.

Тем временем председатель совета директоров Stellantis Джон Элканн открыто заявил, что идет процесс поиска человека для замены Тавареса. Однако Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники, утверждает, что нынешний генеральный директор останется до окончания своего контракта в январе 2026 года и даже может получить продление.