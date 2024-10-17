Stellantis приостанавливает производство еще одной медленно продающейся машины

Каковы перспективы Stellantis в Европе? Не лучше, чем в Северной Америке. В третьем квартале текущего года поставки снизились на 17%. И это еще не все - производство еще одной модели автомобиля будет приостановлено из-за слабого спроса.

По информации, собранной на заводе Pomigliano d'Arco в Италии, устаревший Fiat Panda на несколько дней перейдет на паузу в следующем месяце. Итальянское информагентство Ansa сообщило, что Stellantis заявила профсоюзам: "Эти меры необходимы для адаптации производства к текущим рыночным условиям и обеспечения эффективного управления ресурсами." Иными словами, Panda плохо продается. Также на несколько дней в ноябре будут приостановлены заводы двигателей Termoli и Pratola Serra в Италии.

Третье поколение Panda - один из самых старых автомобилей на европейском рынке, оно существует с 2011 года. Несмотря на свой возраст, автомобиль будет продаваться до 2027 года. Таким образом, он будет спокойно сосуществовать с Grande Panda, который предлагается с электрическими и мягкогибридными силовыми установками. Это один из немногих новых продуктов Fiat в Европе наряду с возрожденным 600.

Решение приостановить производство было принято примерно месяц назад, Stellantis сделала то же самое с другой моделью Fiat - электрическим 500. Городской электромобиль, собираемый на заводе Mirafiori, должен был взять перерыв на четыре недели, но пауза продлена до 1 ноября. Последнее поколение 500 доступно исключительно как электромобиль, но это изменится. Двигатель внутреннего сгорания планируется для этого компактного хэтчбека в рамках гибридной силовой установки, которая появится в начале 2026 года.

По данным Reuters, Stellantis объявила о намерении "обеспечить непрерывность" работы своих заводов в Италии. Однако будущее не выглядит оптимистичным, так как компания видит "сложный путь, требующий трудных решений и не предлагающий легких решений".

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