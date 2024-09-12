Дилеры Stellantis обвиняют генерального директора в 'катастрофе'

Карлос Таварес был назначен генеральным директором и председателем правления Группы PSA в 2014 году. Когда французский конгломерат объединился с Fiat-Chrysler Automobiles в 2021 году, он стал первым генеральным директором Stellantis. Однако американские дилеры не особо довольны тем, как 66-летний португальский бизнесмен управляет компанией.

В открытом письме к Таваресу Национальный дилерский совет Stellantis в США обвинил генерального директора в том, что он ведет четвертого по величине автопроизводителя мира к "катастрофе". Дилеры особенно недовольны тем, как руководитель заработал почти 40 миллионов долларов в прошлом году. Критика также направлена на то, что глава компании вызвал "быстрое ухудшение" брендов Jeep, Ram, Dodge и Chrysler.

Фото: Motor1.com

Продажи Jeep упали на 9% в первом полугодии 2024 года, в то время как Ram снизился на 26%. Chrysler потерпел убыток в 8%, а Dodge сократился на 16%. Продажи Fiat выросли на 67%, но это звучит лучше, чем это на самом деле, поскольку итальянская марка продала всего 316 автомобилей в США за июнь. Что касается Alfa Romeo, то поставки выросли на 2%.

Как сообщили в Automotive News, Stellantis заявила, что публичные персональные атаки - не лучший способ. Открытое письмо, представленное в PDF-формате, подчеркивает огромные беспокойства дилеров в Соединенных Штатах относительно того, куда направляется Stellantis:

"Доля рынка ваших брендов почти уполовинилась, цена акций Stellantis падает, заводы закрываются, сокращения становятся рутиной, а ключевые руководители покидают компанию. Исковые претензии инвесторов, поставщиков, забастовки - последствия накапливаются. Ваше собственное дистрибьюторское сетевое агентство, ваш дилерский корпус, осталось в истощенном и уменьшенном состоянии."

Однако в Stellantis не все так плохо. На этой неделе было объявлено о планах вложить $406 миллионов в три завода в Мичигане для производства электромобилей наряду с автомобилями на внутреннем сгорании. Один из заводов - Sterling Heights, где Таварес недавно заметил, что слишком много грузовиков нуждаются в ремонте сразу после сборки.

Кроме того, ни один из 14 брендов под корпоративным зонтом не будет упразднен. Хотя Таварес заявил в июле, что неприбыльные автопроизводители будут ликвидированы, последующее официальное заявление от Stellantis подтвердило, что компания придерживается своего первоначального плана, объявленного в 2021 году.

Когда автомобильный гигант был создан в начале 2021 года, Таварес пообещал вложить деньги во все бренды на протяжении 10 лет. Это означает, что бренды, испытывающие трудности, такие как Chrysler в США, а также Lancia и DS Automobiles в Европе, должны быть в безопасности как минимум до конца десятилетия.

Stellantis, кажется, предпринимает усилия по улучшению качества, настолько, что выпуск модели Wagoneer S может быть задержан до тех пор, пока не будет достигнуто "идеальное качество" первого электромобиля Jeep для Америки.

Фото: Motor1.com

Американские дилеры хотят, чтобы Таварес принимал правильные решения, чтобы Stellantis мог вернуть потерянную долю рынка и полностью использовать имеющуюся производственную мощность. Как? Путем того, чтобы "возвращать на работу ваших сотрудников, наших сотрудников и сотрудников ваших поставщиков, строя и продавая автомобили, которые американцы хотят покупать и могут себе позволить".

Национальный дилерский совет Stellantis в США говорит, что они предвидели эту недоразумение и "уже более двух лет звучат тревогу" руководству компании. Они обвиняют генерального директора в том, что "курс, который был задан, обречен на катастрофу в долгосрочной перспективе. Катастрофа не только для нас, но и для всех, кто вовлечен, - и теперь эта катастрофа наступила."

Конкурент Stellantis - группа Volkswagen, также проходит через трудные времена. Финансовый директор доктор Арно Антлиц на прошлой неделе заявил, что у компании есть "один, может быть два" года, чтобы изменить ситуацию.