Дилеры Stellantis обвиняют генерального директора в 'катастрофе'

Карлос Таварес был назначен генеральным директором и председателем правления Группы PSA в 2014 году. Когда французский конгломерат объединился с Fiat-Chrysler Automobiles в 2021 году, он стал первым генеральным директором Stellantis. Однако американские дилеры не особо довольны тем, как 66-летний португальский бизнесмен управляет компанией.
В открытом письме к Таваресу Национальный дилерский совет Stellantis в США обвинил генерального директора в том, что он ведет четвертого по величине автопроизводителя мира к "катастрофе". Дилеры особенно недовольны тем, как руководитель заработал почти 40 миллионов долларов в прошлом году. Критика также направлена на то, что глава компании вызвал "быстрое ухудшение" брендов Jeep, Ram, Dodge и Chrysler.
Продажи Jeep упали на 9% в первом полугодии 2024 года, в то время как Ram снизился на 26%. Chrysler потерпел убыток в 8%, а Dodge сократился на 16%. Продажи Fiat выросли на 67%, но это звучит лучше, чем это на самом деле, поскольку итальянская марка продала всего 316 автомобилей в США за июнь. Что касается Alfa Romeo, то поставки выросли на 2%.
Как сообщили в Automotive News, Stellantis заявила, что публичные персональные атаки - не лучший способ. Открытое письмо, представленное в PDF-формате, подчеркивает огромные беспокойства дилеров в Соединенных Штатах относительно того, куда направляется Stellantis:
"Доля рынка ваших брендов почти уполовинилась, цена акций Stellantis падает, заводы закрываются, сокращения становятся рутиной, а ключевые руководители покидают компанию. Исковые претензии инвесторов, поставщиков, забастовки - последствия накапливаются. Ваше собственное дистрибьюторское сетевое агентство, ваш дилерский корпус, осталось в истощенном и уменьшенном состоянии."
Однако в Stellantis не все так плохо. На этой неделе было объявлено о планах вложить $406 миллионов в три завода в Мичигане для производства электромобилей наряду с автомобилями на внутреннем сгорании. Один из заводов - Sterling Heights, где Таварес недавно заметил, что слишком много грузовиков нуждаются в ремонте сразу после сборки.
Кроме того, ни один из 14 брендов под корпоративным зонтом не будет упразднен. Хотя Таварес заявил в июле, что неприбыльные автопроизводители будут ликвидированы, последующее официальное заявление от Stellantis подтвердило, что компания придерживается своего первоначального плана, объявленного в 2021 году.
Когда автомобильный гигант был создан в начале 2021 года, Таварес пообещал вложить деньги во все бренды на протяжении 10 лет. Это означает, что бренды, испытывающие трудности, такие как Chrysler в США, а также Lancia и DS Automobiles в Европе, должны быть в безопасности как минимум до конца десятилетия.
Stellantis, кажется, предпринимает усилия по улучшению качества, настолько, что выпуск модели Wagoneer S может быть задержан до тех пор, пока не будет достигнуто "идеальное качество" первого электромобиля Jeep для Америки.
Американские дилеры хотят, чтобы Таварес принимал правильные решения, чтобы Stellantis мог вернуть потерянную долю рынка и полностью использовать имеющуюся производственную мощность. Как? Путем того, чтобы "возвращать на работу ваших сотрудников, наших сотрудников и сотрудников ваших поставщиков, строя и продавая автомобили, которые американцы хотят покупать и могут себе позволить".
Национальный дилерский совет Stellantis в США говорит, что они предвидели эту недоразумение и "уже более двух лет звучат тревогу" руководству компании. Они обвиняют генерального директора в том, что "курс, который был задан, обречен на катастрофу в долгосрочной перспективе. Катастрофа не только для нас, но и для всех, кто вовлечен, - и теперь эта катастрофа наступила."
Конкурент Stellantis - группа Volkswagen, также проходит через трудные времена. Финансовый директор доктор Арно Антлиц на прошлой неделе заявил, что у компании есть "один, может быть два" года, чтобы изменить ситуацию.