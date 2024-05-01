Stellantis вернет бензиновые двигатели в электромобили, если спрос на них будет достаточным

Компания Stellantis планирует иметь полностью электрическую линейку пассажирских автомобилей в Европе к 2030 году. В Соединенных Штатах цель - 50 процентов. Это является основой плана Dare Forward 2030 конгломерата, и несмотря на замедление в области электромобилей в США, компания все равно движется с полной скоростью вперед. Но это не означает, что компания не будет производить автомобили с двигателями внутреннего сгорания, если именно это хотят покупатели.

Об этом говорится в недавнем отчете WardsAuto, который ссылается на главного финансового директора Stellantis Натали Найт, говорящую о гибкости производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на платформах для электромобилей. Это не первый раз, когда мы слышим от руководителя Stellantis о гибкости, но отчет представляет вещи в более широком спектре. Если спрос будет на версию с двигателем внутреннего сгорания от электромобиля, Stellantis готова его производить.

Фото: Motor1.com

"Я не хочу игнорировать тот факт, что мы хотим оставаться близко к потребителю, и если мы увидим возможность с моделями, которые мы представили сначала как электромобиль, мы это рассмотрим," - сказала она, согласно WardsAuto.

Несмотря на свою электрическую стратегию, Stellantis имеет свежий ряд платформ STLA, разработанных для использования как электрических, так и с двигателями внутреннего сгорания. Компания видит в этом преимущество на будущее, и почему бы и нет? Поскольку автомобильная индустрия переходит от двигателей внутреннего сгорания к электрическим, обладание такой гибкостью определенно является преимуществом. Но нельзя не обратить внимание на более крупный вопрос здесь. Что произойдет, если к 2030 году 75 процентов покупателей в США захотят автомобиль с двигателем внутреннего сгорания? Перекроет ли это 50-процентный план, изложенный в Dare Forward 2030?

Хотя будущее неопределено, представитель Stellantis подтвердил нам, что на данный момент компания не меняет и не пересматривает аспекты своей цели на 2030 год. 50 процентов электрических автомобилей в США и 100 процентов в Европе - это все еще план. В Европе продажи электромобилей все еще идут хорошо. В Соединенных Штатах дела не столь радужные, хотя некоторые модели продаются лучше других. Но 2030 год - это всего лишь шесть лет впереди. Если автомобильный рынок не сделает значительных изменений, новая линейка автомобилей, которая будет на 50 процентов электрической, может стать трудным вопросом для покупателей в США.