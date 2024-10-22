Stellantis может производить меньше бензиновых автомобилей, чтобы избежать штрафов за выбросы.

В прошлом месяце Stellantis признала, что у неё слишком много непроданных автомобилей в Северной Америке. Чтобы избавиться от избытка инвентаря, планируется собирать меньше машин в следующие месяцы. В Европе производство также может быть сокращено, но по другой причине. Автомобильный конгломерат беспокоится о том, что производство слишком большого количества двигателей внутреннего сгорания увеличит риск выплаты штрафов за превышение целевых показателей по выбросам воздушных флотов.

Вновь назначенный исполнительный директор операций Stellantis в Европе Жан-Филипп Импарато заявил, что компания готова сократить выпуск бензиновых и дизельных автомобилей. Импарато рассказал Automotive News Europe, что сокращение производства может начаться уже в следующем месяце. Почему так рано? Потому что целевой показатель выбросов воздушных флотов ЕС станет значительно строже с 1 января 2025 года.

Фото: Motor1.com

Текущий средний целевой показатель воздушных флотов в размере 115,1 г/км (WLTP) снизится примерно на 19% к 2025 году и составит 93,6 г/км. Как ранее сообщалось, только Tesla и Geely были ниже уровня на следующий год в первые шесть месяцев 2024 года. Следует отметить, что у каждого автопроизводителя свой показатель, зависящий от средней массы его автопарка. Следовательно, компании, продавшие больше внедорожников, имеют более высокие показатели, чем те, у которых меньше автомобилей.

Что происходит, если автопроизводители не соответствуют целям? Они платят штрафы – €95 за каждый лишний грамм на автомобиль. Как вы можете себе представить, когда вы являетесь автомобильным гигантом, как Stellantis, эта сумма быстро нарастает. Недавно глава Renault Лука де Мео заявил, что автопроизводители, активные в Европе, рискуют заплатить €15 миллиардов штрафов, хотя The Financial Times цитирует Barclays Bank, говорящий, что сумма скорее всего будет около €10+ миллиардов.

Большой спрос на электромобили может позволить Stellantis производить больше бензиновых автомобилей. Однако пока что цифры не выглядят хорошо в этом году. В регионе ЕС+ЕФТА+Великобритания чисто электрические автомобили составили всего 14,7% к концу сентября, что на 15,2% меньше, чем за первые девять месяцев 2023 года, согласно Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Фото: Motor1.com

Stellantis будет направлять свои усилия по производству автомобилей на электричестве, а не на двигателях внутреннего сгорания, хотя маржинальность прибыли, вероятно, по-прежнему выше для бензиновых/дизельных автомобилей. Четвертому по величине автопроизводителю в мире, должно быть, удалось рассчитать и понять, что лучше продавать меньше автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, чем рисковать выплатой штрафов.

Производители автомобилей будут продолжать бороться за выполнение целевых показателей по выбросам воздушных флотов, особенно учитывая, что ЕС снизит предельное значение ещё больше с 2030 года. С начала следующего десятилетия порог будет снижен с 93,6 г/км на следующий год до 49,5 г/км. С 2035 года автопроизводители в Европе должны достичь показателя 0 г/км, фактически положив конец производству новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. ЕС оставит возможность для двигателей внутреннего сгорания, работающих на синтетическом топливе или водороде. Однако мы не можем представить, что инфраструктура для заправки будет готова всего через десять лет.