Генеральный директор Stellantis Карлос Таварес уйдет с поста в начале 2026 года.

Автомобильный гигант Stellantis находится в крайне тяжелом положении. Продажи стремительно падают в Соединенных Штатах, дилеры обвиняют Карлоса Тавареша в "быстрой деградации" американских брендов. В открытом письме, отправленном генеральному директору, Совет дилеров Stellantis в США предупредил, что автомобильный конгломерат стоит перед "катастрофой". Теперь стало известно, что глава компании покинет свой пост, но не раньше начала 2026 года.

Тавареш стал первым и единственным генеральным директором Stellantis, назначенным на этот пост после объединения PSA Group и Fiat-Chrysler Automobiles в 2021 году. Срок его пятилетнего контракта истекает в начале 2026 года. Хотя сообщения говорили о том, что он может сохранить свою должность дольше, это не случится. Согласно пресс-релизу, опубликованному Stellantis, Тавареш "уходит на пенсию по окончании своего срока генерального директора в начале 2026 года".

Фото: Motor1.com

Процесс поиска замены уже начался и проводится Специальным комитетом совета директоров под председательством Джона Элканна, который также является председателем Ferrari. Stellantis заявляет, что ей потребуется до конца следующего года, чтобы выбрать правильного человека на место Тавареша. Тем временем Элканн отмечает, что "Совет директоров единогласно поддерживает Карлоса Тавареша и изменения, объявленные им".

Что касается этих изменений, то Давиде Грассо и Жан-Филипп Импарато больше не являются генеральными директорами Maserati и Alfa Romeo соответственно. Санто Фичили назначен исполнительным директором обеих итальянских премиальных брендов. Грассо останется в Stellantis, но на другой должности. Что касается Импарато, то он теперь занимает должность генерального операционного директора (COO) в регионе Расширенной Европы, сменяя Уве Хохгешурца, покидающего компанию. Импарато также станет генеральным директором Pro One, коммерческого направления Stellantis.

В других областях, Антонио Филоза остается генеральным директором Jeep, но также возьмет на себя обязанности главного операционного директора (COO) в Северной Америке, сменив Карлоса Зарленгу. Последний займет другую должность внутри компании. Дуг Остерманн займет должность главного финансового директора, сменив Натали Найт, которая уходит.

Тавареш в последние недели много говорил о событиях в Stellantis. Он обвинил плохой маркетинг в неудачных продажах Maserati. Генеральный директор также указал пальцем на завод в Стерлинг Хайтс в Мичигане, где слишком много грузовиков Ram нуждаются в ремонте сразу после сборки. Кстати, недавно Stellantis признала, что у нее избыток непроданных автомобилей и пытается уменьшить запасы.

Ни один из 14 автомобильных брендов под зонтом корпорации не находится под угрозой сокращения. По крайней мере, на данный момент. Анонсированный в 2021 году план сохранения всех компаний на 10 лет остается в силе. Это означает, что Stellantis продолжит терпеливо относиться к Lancia, DS Automobiles, Chrysler и другим находящимся в трудном положении автопроизводителям.